Apéro créatif Le crochet Calice & Mandibule Le Havre

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-08-22 18:00:00

fin : 2025-08-22 20:00:00

2025-08-22

Des apéros pour apprendre à crocheter et à lâcher prise !

Autour d’un verre et de quelques tapas, venez vous détendre tout en vous initiant aux techniques de base du crochet.

Maille après maille, gagnez en confiance afin de vous guider dans la réalisation de vos premiers ouvrages.

Au programme

Choisir votre boisson et vous régaler de nos gourmandises salées.

Apprendre à bien tenir votre crochet.

Papoter, siroter votre verre.

Découvrir les mailles de bases (nœud coulant, mailles en l’air et mailles serrées).

Papoter, rigoler.

Maîtriser la tension du fil.

Oublier les soucis et se concentrer sur l’instant présent.

Ouvert à tous, à partir de 12 ans. .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

English : Apéro créatif Le crochet

