Apéro Créatif Le Hangar Zéro Le Havre

Apéro Créatif Le Hangar Zéro Le Havre mardi 14 avril 2026.

Apéro Créatif

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 18:00:00
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-14 2026-04-28

Envie de créer, bricoler, imaginer… Le tout dans une ambiance détendue autour d’un verre ?

Les Apéros Créatifs reviennent en décembre pour deux soirées placées sous le signe du DIY et du partage !

Au programme
– Un espace créatif en libre accès
– Du matériel mis à disposition pour créer sur place papiers, crayons, colle, éléments DIY…
– Vous pouvez aussi ramener votre propre matériel pour réaliser votre projet personnel.
– Bar ouvert pour accompagner l’inspiration
– Un moment convivial, ouvert à toutes et tous, débutant·es comme passionné·es
– Un temps pour souffler, imaginer, bidouiller, oser… et repartir avec votre création ou simplement des idées plein la tête

On vous attend pour deux soirées inspirantes et chaleureuses.   .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   contact@lehangarzero.fr

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English : Apéro Créatif

L’événement Apéro Créatif Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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