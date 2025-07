Apéro créole Le Jardin des Histoires Pougne-Hérisson

Apéro créole

Le Jardin des Histoires 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Venez découvrir les spécialités et les accents de la Réunion, grâce à la plus créole de toutes les ombilicologues, on a nommé Karen !

Lors d’un apéro convivial au Cordon, venez en apprendre plus sur cette île du bout du monde, pourtant bien française… .

Le Jardin des Histoires 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

