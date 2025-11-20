Apéro Cult’ Monsieur Léo Rue Saint-Martin Louvigné-du-Désert

Apéro Cult’ Monsieur Léo Rue Saint-Martin Louvigné-du-Désert jeudi 20 novembre 2025.

Apéro Cult’ Monsieur Léo

Rue Saint-Martin Centre Culturel Jovence Louvigné-du-Désert Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Avec sa guitare et sa voix, Monsieur Léo revisite la chanson française avec sincérité. Chaque reprise devient une interprétation personnelle, où l’émotion et l’authenticité priment. Entre délicatesse et intensité, Monsieur Léo redonne vie aux mots et aux mélodies d’hier et d’aujourd’hui, créant un moment suspendu avec son public. Le premier Apéro Cult’ de l’année vous promet une soirée en toute simplicité et sincérité. .

Rue Saint-Martin Centre Culturel Jovence Louvigné-du-Désert 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 98 50 08

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Apéro Cult’ Monsieur Léo Louvigné-du-Désert a été mis à jour le 2025-08-27 par OT FOUGERES