Apéro culture Au Petit Paris Saint-Dizier
Apéro culture Jeudi 6 novembre, 19h00 Au Petit Paris Haute-Marne
Entrée libre
Sorcières ! Entre le cliché et le réel, que représente cette figure imaginaire que l’on connait tous ? Sont-elles vraiment dangereuses ou sont-elles simplement puissantes ? Présentes dans l’ensemble de la littérature jeunesse et adulte, la sorcière fait peur et fascine. Amusons-nous à requestionner cette image et cerner les sorcières qui se cachent parmi nous !
Public adulte
Au Petit Paris 478 avenue de la République, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]
Rejoignez-nous tous les premiers jeudis du mois pour vous enivrez de culture ! Moment d’échanges