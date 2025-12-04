Apéro culture Au Petit Paris Saint-Dizier

Apéro culture Jeudi 4 décembre, 19h00 Au Petit Paris Haute-Marne

Entrée libre

2025-12-04T19:00:00 – 2025-12-04T21:00:00

Début : 2025-12-04T19:00:00 – 2025-12-04T21:00:00

Fin : 2025-12-04T19:00:00 – 2025-12-04T21:00:00

Décembre, c’est le mois des cadeaux ! Pour cet apéro culture, nous vous proposons une sélection d’ouvrages variés à offrir à vos proches, parents, amis… Cadeau du cœur ou cadeau empoisonné, à vous de décider. N’hésitez pas à apporter les ouvrages que vous souhaiteriez offrir.

Public adulte

Au Petit Paris 478 avenue de la République, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66

Rejoignez-nous tous les premiers jeudis du mois pour vous enivrez de culture ! Moment d’échanges