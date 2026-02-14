Apéro culture, Au Petit Paris, Saint-Dizier

Apéro culture Jeudi 5 mars, 19h00 Au Petit Paris Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T19:00:00+01:00 – 2026-03-05T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-05T19:00:00+01:00 – 2026-03-05T21:00:00+01:00

Trouver merveilleux un coucher de soleil, apprécier la beauté d’une fleur ou le visage d’un ou une passante dans la rue, nous en avons tous déjà fait l’expérience. N’est-ce pas ça, la poésie ? Discutons-en ensemble à, l’occasion du Printemps des poètes, et démystifions cet art.

Public adulte

Au Petit Paris 478 avenue de la République, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66

Rejoignez-nous tous les premiers jeudis du mois pour vous enivrez de culture ! Moment d’échanges