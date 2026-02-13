Apéro culture, Au Petit Paris, Saint-Dizier
Apéro culture Jeudi 2 avril, 19h00 Au Petit Paris Haute-Marne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-02T19:00:00+02:00 – 2026-04-02T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-02T19:00:00+02:00 – 2026-04-02T21:00:00+02:00
Cerisier en fleurs, culture entre tradition et modernité, vous l’aurez deviné, nous allons parler du Japon ! Musique, cinéma, nourriture, littérature, jeux vidéo, partageons ensemble nos questionnements et ce que l’on aime du pays du soleil levant.
Public adulte
Au Petit Paris 478 avenue de la République, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est
Rejoignez-nous tous les premiers jeudis du mois pour vous enivrez de culture ! Moment d’échanges