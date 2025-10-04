Apéro Culture Bibliothèque Saint-Corneille Compiègne

Apéro Culture Bibliothèque Saint-Corneille Compiègne samedi 4 octobre 2025.

Apéro Culture Samedi 4 octobre, 11h00 Bibliothèque Saint-Corneille Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Votre rendez-vous culturel convivial pour écahnger autour des livres et films du moment, dans une ambiance détendue et chaleureuse.

Cette séance mettra à l’honneur les coups de coeur de la rentrée littéraire: venez dicuter, découvrir, partager… le tout autour d’un apéro !

Bibliothèque Saint-Corneille Place du Change, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France 0344418375 https://bibliotheques.compiegne.fr/infos-pratiques/vos-bibliotheques/176-saint-corneille Ancrée en plein cœur de la Cité Impériale, la Bibliothèque Saint-Corneille, entièrement réhabilitée en 2007, sur les vestiges de l’Abbaye Saint-Corneille.

Elle offre une vue sur le centre-ville grâce à sa verrière contemporaine, s’élève sur trois niveaux spacieux et lumineux.

Facilement accessibles par ascenseur, ces derniers accueillent quelques 88 000 documents (livres, BD, DVD, périodiques) et offrent des accès internet et wifi gratuits.

Par ailleurs, une salle documentaire fait également office de salle d’étude silencieuse, très convoitée par les étudiants, lecteurs ou personnes de passage souhaitant travailler au calme.

Autres pièces maîtresses classées monuments historiques de cet édifice : un cloître restauré et datant du XIVe siècle, véritable havre de détente invitant à la lecture et un cellier de même époque, lieu prisé des chercheurs, recélant environ 20 000 documents patrimoniaux ainsi que les 4 260 remarquables trésors de sa Réserve Précieuse ! bus : Ligne 1 et 2 : arrêt Saint-Jacques. Ligne 3 : arrêt Saint-Corneille. Ligne 5 : arrêt R. Couttolenc.

Votre rendez-vous culturel convivial pour écahnger autour des livres et films du moment, dans une ambiance détendue et chaleureuse.

Bibliothèques de Compiègne