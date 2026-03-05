Apéro-culture le Japon Saint-Dizier
Apéro-culture le Japon
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-04-02
2026-04-02
Tout public
Cerisier en fleurs, culture entre tradition et modernité, vous l’aurez deviné, nous allons parler du Japon ! Musique, cinéma, nourriture, littérature, jeux vidéo, partageons ensemble nos questionnements et ce que l’on aime du pays du soleil levant. Avec la Médiathèque de Saint-Dizier. .
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66
