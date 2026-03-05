Apéro-culture le Japon

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Tout public

Cerisier en fleurs, culture entre tradition et modernité, vous l’aurez deviné, nous allons parler du Japon ! Musique, cinéma, nourriture, littérature, jeux vidéo, partageons ensemble nos questionnements et ce que l’on aime du pays du soleil levant. Avec la Médiathèque de Saint-Dizier. .

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Apéro-culture le Japon Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne