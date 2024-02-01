Apéro Culture Saint-Dizier

Apéro Culture Saint-Dizier jeudi 1 février 2024.

Apéro Culture

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2024-02-01

fin : 2024-04-04

Date(s) :

2024-02-01 2024-04-04 2024-05-02 2024-06-06 2024-12-05 2025-01-09 2025-10-02

Tout public

L’occasion d’échanger sur les coups de coeur de chacun (livres, films, musique, expositions…) .

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Apéro Culture Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne