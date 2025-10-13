APÉRO-CULTUREL AFRIQUE AUSTRALE Merville

SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne

Tous les mois, l’association L’Autan & L’Harmattan vous propose un apéro culturel.

Ce mois-ci, découvrez l’Afrique Australe, avec Frédo et Mimi, qui l’ont traversé en camion.

Le témoignage d’un voyage avec une personne handicapée, et les encouragements d’Handi Cap Monde

Frédo et Mimi nous feront découvrir 4 pays l’Afrique du Sud, le Lesotho, la Zambie et le Zimbabwe, au travers des paysages et des rencontres en photos et vidéos.

SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 communication@merville31.fr

English :

Every month, the L’Autan & L’Harmattan association offers you a cultural aperitif.

This month, discover Southern Africa, with Frédo and Mimi, who crossed it by truck.

German :

Jeden Monat bietet Ihnen der Verein L’Autan & L’Harmattan einen kulturellen Aperitif an.

Diesen Monat entdecken Sie das südliche Afrika mit Frédo und Mimi, die es mit einem Lastwagen durchquert haben.

Italiano :

Ogni mese, l’associazione L’Autan & L’Harmattan vi propone un aperitivo culturale.

Questo mese, scoprite l’Africa del Sud con Frédo e Mimi, che vi hanno viaggiato in camion.

Espanol :

Cada mes, la asociación L’Autan & L’Harmattan le propone un aperitivo cultural.

Este mes, descubra África Austral, de la mano de Frédo y Mimi, que viajaron hasta allí en camión.

