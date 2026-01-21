Apéro culturel Au son de la salsa Uza

Apéro culturel Au son de la salsa

2026-02-13

2026-02-13

Atelier dans le cadre de la Micro-Folie Musiques du monde .

Venez découvrir ce rythme cubain avec un danseur professionnel et initiez vous aux pas de base de la salsa avec Tom Sy.

Public adulte.

Sur inscription au 06 85 68 90 09.

Gratuit.

Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique et de nombreux extraits de concerts, des instruments à découvrir et des œuvres qui célèbrent la musique.

Casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).

Horaires du Musée Numérique en accès libre

Mercredi et jeudi 10h-12h 14h-17h

Vendredi et samedi 10h-13h .

Salle des bruyères Uza 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

