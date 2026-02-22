APÉRO CULTUREL L’ARMÉNIE Merville
APÉRO CULTUREL L’ARMÉNIE Merville lundi 13 avril 2026.
APÉRO CULTUREL L’ARMÉNIE
SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
Un nouvel Apéro Culturel est organisé, sur le thème de l’Arménie.
Au programme
Témoignages & Découverte en images de ce pays situé dans la région du petit Caucase. .
SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie autanh@gmail.com
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English :
A new Apéro Culturel is organized, on the theme of Armenia.
L’événement APÉRO CULTUREL L’ARMÉNIE Merville a été mis à jour le 2026-02-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE