APÉRO CULTUREL L’ARMÉNIE

SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Un nouvel Apéro Culturel est organisé, sur le thème de l’Arménie.

Au programme

Témoignages & Découverte en images de ce pays situé dans la région du petit Caucase. .

SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie autanh@gmail.com

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English :

A new Apéro Culturel is organized, on the theme of Armenia.

L’événement APÉRO CULTUREL L’ARMÉNIE Merville a été mis à jour le 2026-02-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE