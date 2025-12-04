APÉRO-CULTUREL LE BOUILLEUR DE CRU & LE PETIT TRAIN DE CADOURS Merville

APÉRO-CULTUREL LE BOUILLEUR DE CRU & LE PETIT TRAIN DE CADOURS

SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-26

fin : 2026-01-26

2026-01-26

L’association l’Autan et l’Harmattan vous invite à un nouvel apéro-culturel !

De petits films et documentaires seront présentés par Monsieur André Delrieu de Daux, avec la participation de l’association Un siècle de vie à Merville .

Un verre de l'amitié vous sera offert pour clôturer la soirée et débuter l'année.

SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie

The Autan et l’Harmattan association invites you to a new cultural aperitif!

