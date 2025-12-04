APÉRO-CULTUREL LE BOUILLEUR DE CRU & LE PETIT TRAIN DE CADOURS Merville
SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne
Début : 2026-01-26
L’association l’Autan et l’Harmattan vous invite à un nouvel apéro-culturel !
De petits films et documentaires seront présentés par Monsieur André Delrieu de Daux, avec la participation de l’association Un siècle de vie à Merville .
Un verre de l'amitié vous sera offert pour clôturer la soirée et débuter l'année.
SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie autanh@gmail.com
English :
The Autan et l’Harmattan association invites you to a new cultural aperitif!
