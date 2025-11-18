APÉRO-CULTUREL SUR LE SRI LANKA Merville

APÉRO-CULTUREL SUR LE SRI LANKA

SALLE JOSEPH BON Merville

Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle escale culturelle proposée par l’association L’Autan L’Harmattan .

Lucile Cardeilhac-Pugens partagera son voyage au Sri Lanka, entre nature luxuriante, spiritualité et vie quotidienne. Une immersion à travers récits, images et rencontres, au cœur de cette île aux multiples visages.

Un verre de l’amitié clôturera la soirée ! 0 .

SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

English :

We look forward to welcoming you to another cultural stopover proposed by the L’Autan L’Harmattan association.

German :

Wir laden Sie zu einem weiteren kulturellen Zwischenstopp ein, der von der Vereinigung L’Autan L’Harmattan angeboten wird.

Italiano :

Vi aspettiamo per un’altra tappa culturale organizzata dall’associazione L’Autan L’Harmattan .

Espanol :

Esperamos darle la bienvenida a otra escala cultural organizada por la asociación L’Autan L’Harmattan .

