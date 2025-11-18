APÉRO-CULTUREL SUR LE SRI LANKA Merville
APÉRO-CULTUREL SUR LE SRI LANKA Merville mardi 18 novembre 2025.
APÉRO-CULTUREL SUR LE SRI LANKA
SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18
fin : 2025-11-18
Date(s) :
2025-11-18
Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle escale culturelle proposée par l’association L’Autan L’Harmattan .
Lucile Cardeilhac-Pugens partagera son voyage au Sri Lanka, entre nature luxuriante, spiritualité et vie quotidienne. Une immersion à travers récits, images et rencontres, au cœur de cette île aux multiples visages.
Un verre de l’amitié clôturera la soirée ! 0 .
SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
English :
We look forward to welcoming you to another cultural stopover proposed by the L’Autan L’Harmattan association.
German :
Wir laden Sie zu einem weiteren kulturellen Zwischenstopp ein, der von der Vereinigung L’Autan L’Harmattan angeboten wird.
Italiano :
Vi aspettiamo per un’altra tappa culturale organizzata dall’associazione L’Autan L’Harmattan .
Espanol :
Esperamos darle la bienvenida a otra escala cultural organizada por la asociación L’Autan L’Harmattan .
L’événement APÉRO-CULTUREL SUR LE SRI LANKA Merville a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE