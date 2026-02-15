APÉRO-CULTUREL VÉLODYSSÉE Merville

APÉRO-CULTUREL VÉLODYSSÉE

SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

L’association l’Autan et l’Harmattan vous invite à un nouvel apéro-culturel !

Guy et Colette sont partis à vélo de Merville à Quimper pour parcourir la Vélodyssée : pistes cyclables et des voies vertes, canal latéral à la Garonne, anciennes voies ferrées des Landes, côtes de l’Atlantique, le canal Nantes-Brest ; ils terminent leur voyage sur l’île d’Ouessant. Les aventuriers raconteront leur péripétie et feront contempler aux participants les paysages rencontrés tout au long de ce périple. Entrée libre. Un verre de l’amitié vous sera offert pour clôturer la soirée. .

SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie autanh@gmail.com

English :

The Autan et l’Harmattan association invites you to a new cultural aperitif!

