APÉRO CULTUREL VOYAGE ARROSÉ EN ECOSSE Merville

APÉRO CULTUREL VOYAGE ARROSÉ EN ECOSSE Merville lundi 15 décembre 2025.

SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne

Début : 2025-12-15
fin : 2025-12-15

2025-12-15

Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle escale culturelle proposée par l’association L’Autan L’Harmattan .
Partez à la découverte de l’Écosse ! Un clan de filles a traversé ce pays aux décors majestueux. Retour sur un voyage épique et arrosé. Entrée libre. Le verre de l’amitié clôturera la soirée. 0  .

SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie   autanh@gmail.com

English :

We look forward to welcoming you to another cultural stopover proposed by the L’Autan L’Harmattan association.

