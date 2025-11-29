APÉRO CULTUREL VOYAGE ARROSÉ EN ECOSSE Merville
APÉRO CULTUREL VOYAGE ARROSÉ EN ECOSSE Merville lundi 15 décembre 2025.
SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne
Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle escale culturelle proposée par l’association L’Autan L’Harmattan .
Partez à la découverte de l’Écosse ! Un clan de filles a traversé ce pays aux décors majestueux. Retour sur un voyage épique et arrosé. Entrée libre. Le verre de l’amitié clôturera la soirée. 0 .
SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie autanh@gmail.com
We look forward to welcoming you to another cultural stopover proposed by the L’Autan L’Harmattan association.
