Apéro d’accueil sur les pistes Orbey

Apéro d’accueil sur les pistes

Col du Calvaire Orbey Haut-Rhin

Tarif :

Date :

Début : Lundi 2026-02-09 11:00:00

fin : 2026-02-16 12:00:00

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23 2026-03-02

Apéro de bienvenue matinal et ambiance conviviale avec l’équipe de l’office de tourisme.

A la station du Lac Blanc, on aime que vous vous sentiez comme chez vous, dans une ambiance détendue et conviviale. Alors chaque semaine durant les vacances scolaires d’hiver, l’équipe de l’office de tourisme de la station du Lac Blanc vous donne rendez-vous pour partager ensemble un chouette moment.

Au programme un verre de vin chaud ou un jus de fruit, une petite douceur aux couleurs locales, plein d’infos et de conseils pour que vous passiez un séjour au top et des sourires en pagaille !

Venez nombreux pour bien commencer votre semaine sur les pistes de la station !

Col du Calvaire Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 contact@lac-blanc.com

English :

Morning welcome drink and friendly atmosphere with the tourist office team.

German :

Morgendlicher Begrüßungsaperitif und gemütliche Atmosphäre mit dem Team des Fremdenverkehrsamts.

Italiano :

Un drink di benvenuto mattutino e un’atmosfera amichevole con il team dell’ufficio turistico.

Espanol :

Una bebida de bienvenida por la mañana y un ambiente agradable con el equipo de la oficina de turismo.

