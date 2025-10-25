Apéro dansant Salle polyvalente du centre nautique Montceau-les-Mines

Apéro dansant Salle polyvalente du centre nautique Montceau-les-Mines samedi 25 octobre 2025.

Apéro dansant

Salle polyvalente du centre nautique Rue Commandant Mouchotte Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 18:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Apéritif dansant animé par Chris’telle.

Assiette de charcuterie, fromage de chèvre et tarte à 12 € (uniquement sur réservation jusqu’au 20 octobre).

Entrée gratuite.

Buvette. .

Salle polyvalente du centre nautique Rue Commandant Mouchotte Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 87 36 81 eurojeunes71@gmail.com

English : Apéro dansant

German : Apéro dansant

Italiano :

Espanol :

L’événement Apéro dansant Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2025-08-25 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II