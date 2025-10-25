Apéro dansant Salle polyvalente du centre nautique Montceau-les-Mines
Apéro dansant Salle polyvalente du centre nautique Montceau-les-Mines samedi 25 octobre 2025.
Salle polyvalente du centre nautique Rue Commandant Mouchotte Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Début : 2025-10-25 18:00:00
Apéritif dansant animé par Chris’telle.
Assiette de charcuterie, fromage de chèvre et tarte à 12 € (uniquement sur réservation jusqu’au 20 octobre).
Entrée gratuite.
Buvette. .
Salle polyvalente du centre nautique Rue Commandant Mouchotte Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 87 36 81 eurojeunes71@gmail.com
L'événement Apéro dansant Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2025-08-25