Apéro Dansant Verneuil-en-Bourbonnais 28 juin 2025 19:30

Allier

Apéro Dansant Motte Coquet Verneuil-en-Bourbonnais Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-06-28 19:30:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Le 28 juin 2025, Verneuil‑en‑Bourbonnais vous convie à un apéro dansant au cœur du village médiéval. Ambiance conviviale, musique entraînante sur la place centrale, moments festifs garantis dans un décor champêtre typique du Bourbonnais.

Motte Coquet

Verneuil-en-Bourbonnais 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 51 61

English :

On June 28, 2025, Verneuil?en?Bourbonnais invites you to an aperitif dance in the heart of the medieval village. A friendly atmosphere, lively music in the central square, festive moments guaranteed in a typical Bourbonnais country setting.

German :

Am 28. Juni 2025 lädt Verneuil?en?Bourbonnais Sie zu einem Apero-Tanz im Herzen des mittelalterlichen Dorfes ein. Gesellige Atmosphäre, mitreißende Musik auf dem zentralen Platz, garantierte festliche Momente in einer für das Bourbonnais typischen ländlichen Umgebung.

Italiano :

Il 28 giugno 2025, Verneuil?en?Bourbonnais vi invita a un aperitivo danzante nel cuore del borgo medievale. Un’atmosfera amichevole, musica vivace nella piazza centrale e momenti di festa garantiti in un ambiente tipico del paese di Bourbonnais.

Espanol :

El 28 de junio de 2025, Verneuil?en?Bourbonnais le invita a un baile aperitivo en el corazón del pueblo medieval. Ambiente acogedor, música animada en la plaza central y momentos festivos garantizados en un entorno campestre típico de Bourbonnais.

L’événement Apéro Dansant Verneuil-en-Bourbonnais a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de tourisme Val de Sioule