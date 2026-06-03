Apéro de bienvenue Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madir Arzacq-Arraziguet

Arzacq-Arraziguet

Apéro de bienvenue

Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madir 47 Place de la République Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 11:00:00

fin : 2026-08-17 12:30:00

Date(s) :

2026-08-17

L’équipe du Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran vous accueille au bureau d’information touristique pour vous souhaiter la bienvenue sur le territoire.

Lors de ce moment convivial, elle vous présentera ses richesses touristiques (patrimoine, gastronomie, vignobles, loisirs…), ainsi que les animations et les balades commentées de la semaine.

Enfin, elle vous invite à un apéritif avec des produits locaux.

Ouvert à tous. Maintien de l’apéritif d’accueil à l’abri, en cas de pluie. .

Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madir 47 Place de la République Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 59 24 contact@bearnmadiran-tourisme.fr

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English : Apéro de bienvenue

L’événement Apéro de bienvenue Arzacq-Arraziguet a été mis à jour le 2026-06-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran