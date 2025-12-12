Apéro de la jeune recherche Rue de l’Ancienne Minoterie Aix-en-Provence

Apéro de la jeune recherche

Mercredi 28 janvier 2026 à partir de 18h. Rue de l’Ancienne Minoterie Aquae Maltae Brasserie de Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

L’APHG (Association des Professeurs d’Histoire Géographie) organise son 6e Apéro de la jeune recherche à la brasserie Aqua Maltae, Rue de l’Ancienne Minoterie.

L’objectif de cette soirée est de permettre à de jeunes chercheurs en histoire de venir présenter leur travail dans une ambiance détendue.



Rémi Lombardi présentera ses recherches sur la fabrique des territoires du sport à Marseille et dans la région, et Romain Gardi présentera sa thèse sur l’histoire sociale du football en Vaucluse. .

