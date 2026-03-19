Apéro de la Mort à Aix-en-Provence Lautraix Restaurant Aix-en-Provence
Apéro de la Mort à Aix-en-Provence Lautraix Restaurant Aix-en-Provence mercredi 29 avril 2026.
Apéro de la Mort à Aix-en-Provence
Mercredi 29 avril 2026 de 18h à 20h. Lautraix Restaurant 855 route de Berre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 18:00:00
fin : 2026-04-29 20:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Apéro de la Mort organisé par l’association Happy End. Un temps d’échange et de partage pour parler librement de la fin de vie, de la mort et du deuil.
Sans tabou et sans jugement. Dans un lieu chaleureux et convivial. Animé par Nadia Pichavant, ostéopathe pédiatrique et périnatale, spécialisée Naissance, Deuil et Fin de Vie, et par Marie Martinez, éducatrice spécialisée, et accompagnante post natale.
Animé par Nadia Pichavant, ostéopathe périnatale spécialisée naissance, deuil et fin de vie et Marie Martinez, éducatrice spécialisée et accompagnante post natale. .
Lautraix Restaurant 855 route de Berre Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Apéro de la Mort organized by the Happy End association. A time for sharing and talking freely about the end of life, death and bereavement.
L’événement Apéro de la Mort à Aix-en-Provence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence