Apéro de lancement de saison La Poudrière Belfort

Apéro de lancement de saison La Poudrière Belfort jeudi 4 septembre 2025.

Apéro de lancement de saison

La Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04 19:00:00

fin : 2025-09-04

Date(s) :

2025-09-04

C’est la rentrée ! La Poudrière de Belfort fait son apéro pour lancer la saison 25-26 l’occasion de se retrouver, rencontrer l’équipe et la nouvelle direction, profiter de concerts et de DJ sets, trinquer sur notre terrasse tant que c’est encore l’été et noter toutes les dates Poudrière / Rockhatry dans votre agenda flambant neuf ! .

La Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 58 11 77 contact@poudriere.com

English : Apéro de lancement de saison

German : Apéro de lancement de saison

Italiano :

Espanol :

L’événement Apéro de lancement de saison Belfort a été mis à jour le 2025-08-27 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)