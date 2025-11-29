Apéro de l’hiver à la Distillerie Miclo Lapoutroie

Apéro de l’hiver à la Distillerie Miclo

Au programme pour cet hiver cocktails, petite restauration, animations et remises spéciales pour préparer les fêtes

Venez passer une après-midi et soirée conviviale et gourmande, avec des cocktails fait maison, une restauration sur place avec Chez Madeï & Munster Dodin, et surtout, des remises exceptionnel pour vos cadeaux de Noël.

Une animation Visites & Casino Miclo est prévu pour vous faire découvrir les coulisses et testez ses connaissances en vins & spiritueux.

L’animation est sur inscription uniquement ! 0 .

311 La Gayire Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 54 14 reservation@distillerie-miclo.com

English :

This winter’s program includes cocktails, light refreshments, entertainment and special discounts in preparation for the festive season

German :

In diesem Winter stehen Cocktails, kleine Snacks, Animationen und Sonderrabatte auf dem Programm, um sich auf die Feiertage vorzubereiten

Italiano :

Il programma di quest’inverno prevede cocktail, spuntini, intrattenimento e sconti speciali per prepararsi alle festività

Espanol :

El programa de este invierno incluye cócteles, aperitivos, entretenimiento y descuentos especiales para que se prepare para las fiestas

