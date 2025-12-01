Apéro de Noël du FC Oltingue

18 Place Saint Martin Oltingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 17:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Sürkrüt Spätzle, vin chaud, bière de Noël, viennoises, crêpes … à savourer dans une ambiance conviviale et chaleureuse .

le FC OLTINGUE vous invite à partager un moment festif à l’occasion de la troisième édition de l’Apéro de Noël !

On vous attend nombreux ! .

18 Place Saint Martin Oltingue 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 79 57

English :

Sürkrüt Spätzle, mulled wine, Christmas beer, Viennese pastries, pancakes? to be enjoyed in a warm and friendly atmosphere.

L’événement Apéro de Noël du FC Oltingue Oltingue a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme du Sundgau