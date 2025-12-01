Apéro de Noël du FGCO Illtal Illtal

Apéro de Noël du FGCO Illtal

1 rue de l’Ill Illtal Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-20 16:00:00

2025-12-20

Dans une ambiance chaleureuse de Noël, petite restauration, vin chaud, …

Nous serions ravis de vous accueillir dans une ambiance chaleureuse, entre torches suédoises et braséros, que ce soit pour partager une soupe, une raclette ou un bon vin chaud.

Des animations/jeux seront prévus pour les enfants.

Venez débuter les festivités de Noël avec les footballeurs du FCGOH. 0 .

1 rue de l’Ill Illtal 68960 Haut-Rhin Grand Est +33 6 06 75 67 22

In a warm Christmas atmosphere, snacks, mulled wine, …

