Apéro de Noël Logelheim

Apéro de Noël

5 Grand rue Logelheim Haut-Rhin

Samedi 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Après les fêtes, on se retrouve pour un petit moment tous ensemble autour d’un APÉRO DE NOËL devant Le Rendez-vous des Copains.

Un moment convivial, festif et chaleureux, comme on les aime apéro en extérieur, petite restauration, sa chorale de Logelheim, le groupe Joy Band pour mettre l’ambiance. .

5 Grand rue Logelheim 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 24 96 14

