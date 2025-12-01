Apéro de Noël Logelheim
Apéro de Noël Logelheim samedi 20 décembre 2025.
Apéro de Noël
5 Grand rue Logelheim Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-12-20 17:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Après les fêtes, on se retrouve pour un petit moment tous ensemble autour d’un APÉRO DE NOËL devant Le Rendez-vous des Copains.
Un moment convivial, festif et chaleureux, comme on les aime apéro en extérieur, petite restauration, sa chorale de Logelheim, le groupe Joy Band pour mettre l’ambiance. .
5 Grand rue Logelheim 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 24 96 14
