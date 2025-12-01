Apéro de Noël Café de l’Avenir Mouriès

Apéro de Noël

Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 11h. Café de l’Avenir 7 cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-14 11:00:00

Le Café de l’Avenir à Mouriès vous propose un apéro de Noël, le dimanche 14 décembre à 11h !

Venez fêter Noël avant l’heure avec un apéro festif à Mouriès !

Coquillages offerts, Musique par DJ Ness .

Café de l’Avenir 7 cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 50 26

English :

The Café de l’Avenir in Mouriès invites you to a Christmas party on Sunday 14 December at 11am!

