Apéro de Noël Rosnay vendredi 28 novembre 2025.
Début : Vendredi 2025-11-28 18:00:00
Ateliers créatifs et surprise pour les enfants du RPI Rosany-Migné ! Livraison des sapins (sur commande). Tartiflette maison à 6€ sur place ou à emporter, vin chaud, bière dee Noël, jus de pomme chaud. .
Place Verdun Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 37 43 73 01
