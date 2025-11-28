Apéro de Noël Rosnay

Apéro de Noël

Début : Vendredi 2025-11-28 18:00:00

Ateliers créatifs et surprise pour les enfants du RPI Rosany-Migné ! Livraison des sapins (sur commande). Tartiflette maison à 6€ sur place ou à emporter, vin chaud, bière dee Noël, jus de pomme chaud. .

Place Verdun Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 37 43 73 01

