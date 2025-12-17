Apéro de Noël Saint-Affrique

Apéro de Noël

Apéro de Noël Saint-Affrique vendredi 19 décembre 2025.

Apéro de Noël

10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-19
fin : 2025-12-19

Date(s) :
2025-12-19

Un vrai before de Noël comme on les aime !
Ambiance chaleureuse, bonne humeur, et DJ Berny pour faire monter la magie   .

10 Rue de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A real Christmas before party, just the way we like it!

L’événement Apéro de Noël Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-12-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)