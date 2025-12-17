Apéro de Noël

10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Un vrai before de Noël comme on les aime !

Ambiance chaleureuse, bonne humeur, et DJ Berny pour faire monter la magie .

10 Rue de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A real Christmas before party, just the way we like it!

L’événement Apéro de Noël Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-12-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)