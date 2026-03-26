Apéro de printemps chez Mains Fortes Boutique Mains Fortes Marseille 1er Arrondissement
Apéro de printemps chez Mains Fortes Boutique Mains Fortes Marseille 1er Arrondissement jeudi 2 avril 2026.
Apéro de printemps chez Mains Fortes
Jeudi 2 avril 2026 de 18h à 20h. Boutique Mains Fortes 3c rue Bernex 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 18:00:00
fin : 2026-04-02 20:00:00
Date(s) :
2026-04-02
La boutique d’artisanat collective Mains Fortes fête le printemps !
Venez trinquer avec nous pour célébrer l’arrivée des beaux jours et profiter d’une remise de 10% sur vos achats pendant la soirée !
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Boutique Mains Fortes 3c rue Bernex 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 48 01 44 mainsfortes.marseille@gmail.com
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English :
Mains Fortes collective arts and crafts boutique celebrates spring!
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L’événement Apéro de printemps chez Mains Fortes Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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