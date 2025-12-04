Apéro de quartier Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

Apéro de quartier Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

Apéro de quartier Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS jeudi 4 décembre 2025.

Chaque premier jeudi du mois, venez prendre un apéro à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne. L’occasion de se rencontrer dans un cadre convivial… Pour cette édition, n’hésitez pas à apporter une boite solidaire pour les familles en situation de grande précarité.

Chaque premier jeudi du mois, venez prendre un apéro à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne. L’occasion de se rencontrer dans un cadre convivial… Pour cette édition, n’hésitez pas à apporter une boite solidaire pour les familles en situation de grande précarité.
Le jeudi 04 décembre 2025
de 19h00 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-04T20:00:00+01:00
fin : 2025-12-04T22:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-04T19:00:00+02:00_2025-12-04T21:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault  75011 PARIS
+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR