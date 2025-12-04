Apéro de quartier Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS
Apéro de quartier Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS jeudi 4 décembre 2025.
Chaque premier jeudi du mois, venez prendre un apéro à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne. L’occasion de se rencontrer dans un cadre convivial… Pour cette édition, n’hésitez pas à apporter une boite solidaire pour les familles en situation de grande précarité.
Le jeudi 04 décembre 2025
de 19h00 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS
+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR