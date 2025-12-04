Apéro de quartier Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

Chaque premier jeudi du mois, venez prendre un apéro à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne. L’occasion de se rencontrer dans un cadre convivial… Pour cette édition, n’hésitez pas à apporter une boite solidaire pour les familles en situation de grande précarité.

Chaque premier jeudi du mois, venez prendre un apéro à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne. L’occasion de se rencontrer dans un cadre convivial… Pour cette édition, n’hésitez pas à apporter une boite solidaire pour les familles en situation de grande précarité.

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-04T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-04T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-04T19:00:00+02:00_2025-12-04T21:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR