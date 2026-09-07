Apéro de rentrée littéraire, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

jeudi 15 octobre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix

Informations pratiques

Apéro de rentrée littéraire Jeudi 15 octobre, 18h30 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T18:30:00+02:00 – 2026-10-15T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T18:30:00+02:00 – 2026-10-15T20:00:00+02:00

La Grand-Plage fait son apéro de rentrée… littéraire !

Envie de découvrir de nouvelles pépites parmi le déluge de romans de cette rentrée littéraire ?

Vos bibliothécaires vous proposent une soirée conviviale pour partager leurs découvertes et coups de cœur de cette nouvelle saison autour d’un verre.

Notre challenge : réussir à éveiller votre curiosité et susciter des envies de lecture parmi les nombreuses parutions.

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}]

La Grand-Plage fait son apéro de rentrée… littéraire !

Médiathèque de Roubaix