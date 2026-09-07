Apéro de rentrée littéraire, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix
jeudi 15 octobre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix
Informations pratiques
Apéro de rentrée littéraire Jeudi 15 octobre, 18h30 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T18:30:00+02:00 – 2026-10-15T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T18:30:00+02:00 – 2026-10-15T20:00:00+02:00
La Grand-Plage fait son apéro de rentrée… littéraire !
Envie de découvrir de nouvelles pépites parmi le déluge de romans de cette rentrée littéraire ?
Vos bibliothécaires vous proposent une soirée conviviale pour partager leurs découvertes et coups de cœur de cette nouvelle saison autour d’un verre.
Notre challenge : réussir à éveiller votre curiosité et susciter des envies de lecture parmi les nombreuses parutions.
Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}]
La Grand-Plage fait son apéro de rentrée… littéraire !
Médiathèque de Roubaix
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