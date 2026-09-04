Informations pratiques

Roubaix

Apéro de rentrée littéraire

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 18:30:00

fin : 2026-10-15 20:00:00

Date(s) :

2026-10-15

La Grand-Plage fait son apéro de rentrée… littéraire !

Envie de découvrir de nouvelles pépites parmi le déluge de romans de cette rentrée littéraire ?

Vos bibliothécaires vous proposent une soirée conviviale pour partager leurs découvertes et coups de cœur de cette nouvelle saison autour d’un verre.

Notre challenge : réussir à éveiller votre curiosité et susciter des envies de lecture parmi les nombreuses parutions.

La Grand-Plage fait son apéro de rentrée… littéraire !

Envie de découvrir de nouvelles pépites parmi le déluge de romans de cette rentrée littéraire ?

Vos bibliothécaires vous proposent une soirée conviviale pour partager leurs découvertes et coups de cœur de cette nouvelle saison autour d’un verre.

Notre challenge : réussir à éveiller votre curiosité et susciter des envies de lecture parmi les nombreuses parutions. .

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00

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English :

La Grand-Plage is having a back-to-school literary aperitif!

Would you like to discover some new nuggets among the deluge of novels this autumn?

Your librarians invite you to share their discoveries and favorites of the new season over a drink.

Our challenge: to arouse your curiosity and stimulate your desire to read among the many new releases.

L’événement Apéro de rentrée littéraire Roubaix a été mis à jour le 2026-09-04 par Hauts-de-France Tourisme