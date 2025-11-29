Apéro-débat avec EN1D Saint-Dizier

Apéro-débat avec EN1D Saint-Dizier samedi 13 décembre 2025.

Apéro-débat avec EN1D

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Tout public
  .

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43  association.aupetitparis@gmail.com

English :

L’événement Apéro-débat avec EN1D Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne