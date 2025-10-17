Apéro débat : Comment les discriminations affectent la santé mentale ? | QJ QJ – Quartier Jeunes Paris

Apéro débat : Comment les discriminations affectent la santé mentale ?

Les discriminations, qu’elles soient liées à l’origine, au genre, à l’âge, à l’orientation sexuelle, ou à d’autres critères, ont un impact profond sur la santé mentale des personnes concernées. Stress, anxiété, dépression, isolement… Ces effets peuvent s’amplifier au fil du temps et freiner l’accès aux soins.

Lors de cet Apéro Débat, nous aborderons ensemble ces enjeux, partagerons des expériences et envisagerons des pistes pour mieux accompagner et protéger la santé mentale de chacun·e.

Dans le cadre de la 9ème semaine parisienne de lutte contre les discriminations le Quartier Jeunes vous propose une programmation exceptionnelle !

Le vendredi 17 octobre 2025

de 17h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris