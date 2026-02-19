Apéro-débat Entre2Vives Goethe Institut Nancy Nancy

Apéro-débat Entre2Vives

Goethe Institut Nancy 39 Rue de la Ravinelle Nancy

2026-03-09 19:00:00

2026-03-09 21:00:00

2026-03-09

Dans le cadre du festival l’Entre 2 Vives, Je suis Féministe ! vous propose d’échanger sur le thème de la “riposte féministe” comment réagir et répondre à des propos sexistes ? Ensemble, trouvons des réponses avec des arguments et des faits !

La tradition de l’apéro-débat au Goethe Institut continue pour réunir près de 70 personnes autour d’un thème, d’un sujet d’actualité militant et féministe qui nous tient à cœur. Ce débat portera sur le thème de la riposte !

Goodies et librairie féministe.

Verre et grignotage offerts pendant la soirée.

Evènement organisé dans le cadre du festival Entre2Vives, programme complet sur le site internet.

En partenariat avec le Goethe Institut.

Sur réservation en ligne.Tout public

Goethe Institut Nancy 39 Rue de la Ravinelle Nancy 54000 +33 3 83 35 44 36

English :

As part of the Entre 2 Vives festival, Je suis Féministe ! invites you to discuss the theme of the ?feminist response? how to react and respond to sexist remarks? Together, let’s find answers with arguments and facts!

The tradition of the aperitif-debate at the Goethe Institut continues, bringing together some 70 people to discuss a theme, a topical feminist activist issue close to our hearts. The theme of this year?s debate is Fight Back!

Goodies and feminist bookshop.

Drinks and nibbles provided throughout the evening.

Event organized as part of the Entre2Vives festival, full program on the website.

In partnership with the Goethe Institut.

Online booking required.

