APÉRO‑DÉBAT LE COUPLE Colombières-sur-Orb

APÉRO‑DÉBAT LE COUPLE

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Un apéro‑débat pour questionner les idées reçues sur le couple et aborder amour, respect et consentement. Une rencontre conviviale animée en collaboration avec Maéva Cougrand de l’UACCV.

À l’occasion de la Saint‑Valentin, L’Arbre à Palabres propose une soirée d’échanges pour revisiter les représentations du couple et démonter certains mythes romantiques qui, derrière leur apparente douceur, peuvent parfois masquer des rapports de pouvoir, de dépendance ou de contrôle. Ces mécanismes, souvent invisibles, sont au cœur de nombreuses situations de violence. L’objectif de cette rencontre est d’ouvrir un espace bienveillant pour parler amour, respect, consentement et relations équilibrées, le tout dans un format convivial autour d’un verre. La soirée est organisée en collaboration avec Maéva Cougrand, de l’association UACCV, engagée dans la prévention et l’accompagnement autour des violences intrafamiliales. Un moment accessible à toutes et tous, pour réfléchir ensemble et échanger librement. .

