Apéro Dégustation au jardin Vins naturels et fromages végétaux Which?Garden Étang-sur-Arroux

Apéro Dégustation au jardin Vins naturels et fromages végétaux

Which?Garden Chemin de Fougerette Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-07-12 17:00:00

fin : 2025-07-12 21:00:00

2025-07-12

Nous vous convions à un moment convivial et festif au cœur de notre jardin maraîcher.

17h-18h dégustation de vins naturels avec Club Canon et de fromages végétaux avec Hélène’s Delicacies, sur réservation

18h-21h apéro au jardin, snack et buvette sur place, musique, tables et parasols, entrée libre

Pensez à réserver pour les dégustations, les places sont limitées. .

Which?Garden Chemin de Fougerette Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 51 05 81 oui@whichgarden.org

