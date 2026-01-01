Apéro dégustation Authentiques fromages Tiers lieu La Roue Chabeuil

Apéro dégustation Authentiques fromages

Tiers lieu La Roue 10 rue Mazet Chabeuil Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:30:00

fin : 2026-01-16 20:30:00

Date(s) :

2026-01-16

Venez chatouiller votre nez, vos yeux et vos papilles en vous offrant une exploration sensorielle autour du fromage.



Tiers lieu La Roue 10 rue Mazet Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 21 50 39 contact@tierslieularoue.fr

English :

Come and tickle your nose, eyes and taste buds with a sensory exploration of cheese.

