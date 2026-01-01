Apéro dégustation Authentiques fromages Tiers lieu La Roue Chabeuil
Apéro dégustation Authentiques fromages Tiers lieu La Roue Chabeuil vendredi 16 janvier 2026.
Apéro dégustation Authentiques fromages
Tiers lieu La Roue 10 rue Mazet Chabeuil Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-01-16 18:30:00
fin : 2026-01-16 20:30:00
2026-01-16
Venez chatouiller votre nez, vos yeux et vos papilles en vous offrant une exploration sensorielle autour du fromage.
Tiers lieu La Roue 10 rue Mazet Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 21 50 39 contact@tierslieularoue.fr
English :
Come and tickle your nose, eyes and taste buds with a sensory exploration of cheese.
