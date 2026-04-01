Chaource

Apéro-déjeuner motard(e)s

1 route de la forêt d’Aumont Chaource Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 11:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Dimanche 26 avril CHAOURCE Apéro-déjeuner motard(e)s. Rendez-vous à 11h30 au Shaka Pub, 1 route de la forêt d’Aumont, Les Bruyères 10210 Chaource.

Rendez-vous mensuel, tous les derniers dimanches de chaque mois. Nous vous proposons de nous réunir autour d’un repas puis de partir pour une ballade digestive ! Une bonne occasion de faire de nouvelles rencontres et de partager un moment convivial entre motard(e)s.

Merci de prévenir de votre présence afin d’être en mesure d’accueillir dans les meilleures conditions.

Informations et réservations +33 (0)6 20 59 71 38 .

1 route de la forêt d’Aumont Chaource 10210 Aube Grand Est +33 6 20 59 71 38

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English :

L’événement Apéro-déjeuner motard(e)s Chaource a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance