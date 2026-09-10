Apéro des aidants à la Buissonière Café-associatif La Buissonnière Claville-Motteville
mardi 6 octobre 2026 · Café-associatif La Buissonnière · Claville-Motteville
Informations pratiques
Claville-Motteville
Apéro des aidants à la Buissonière
Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:30:00
fin : 2026-11-03 20:30:00
Date(s) :
2026-10-06 2026-11-03 2026-12-01
Ce mardi, le café associatif La Buissonnière organise un apéro pour les aidants.
Venez partager un verre, un moment pour échanger avec d’autres, qui traversent la nécessité de devoir aider et soutenir un proche.
Attention, les places sont limitées, sur inscription. .
Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville 76690 Seine-Maritime Normandie clavillelabuissonniere@gmail.com
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English : Apéro des aidants à la Buissonière
L’événement Apéro des aidants à la Buissonière Claville-Motteville a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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