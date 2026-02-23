Apéro des papas Je vais le dire à papa… La Maison des bébés Metz

Apéro des papas Je vais le dire à papa…

La Maison des bébés 6 rue du Haut de Sainte-Croix Metz Moselle

Gratuit

Gratuit

2026-03-24 17:30:00

2026-03-24 19:00:00

2026-03-24

Le rôle des pères et la représentation de l’autorité paternelle valeur familiale, autorité pour poser des limites, figure de référence, dynamique de pouvoir, modèle de collaboration.

Un espace où les pères et futurs pères peuvent partager leurs expériences et réflexions autour d’une auberge espagnole.

En partenariat avec l’association STOP VEO Enfance sans violences.Enfants

English :

The role of fathers and the representation of paternal authority: family value, authority to set limits, reference figure, power dynamics, collaborative model.

A space where fathers and fathers-to-be can share their experiences and reflections over a auberge espagnole .

In partnership with the STOP VEO association Enfance sans violences.

