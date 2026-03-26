Apéro des retrouvailles Le Sarti Six-Fours-les-Plages

Apéro des retrouvailles

Le Sarti Ile des Embiez Six-Fours-les-Plages Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03 20:30:00

Date(s) :

2026-04-03

L’île des Embiez vous invite pour un moment convivial pour célébrer le lancement de la saison. Animation musicale live par le groupe KBA7 Trio et boissons rafraîchissantes à partager, un seul mot d’ordre convivialité. Une soirée 100% esprit des Embiez.

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Le Sarti Ile des Embiez Six-Fours-les-Plages 83140 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 10 66 73 serviceclient@ilespaulricard.com

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English : Reunion aperitif

L’île des Embiez invites you for a convivial moment to celebrate the launch of the season. With live musical entertainment by the KBA7 Trio and refreshing drinks to share, there’s only one thing to remember: conviviality. An evening 100% Embiez spirit.

L’événement Apéro des retrouvailles Six-Fours-les-Plages a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Provence Méditerranée