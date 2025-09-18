Apéro des Troglo-Commerçants Site des troglodytes Châteauneuf-sur-Isère

Apéro des Troglo-Commerçants

Site des troglodytes 8 Bis Rte des Beaumes Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-18 18:00:00

fin : 2025-09-18 23:55:00

2025-09-18

Une soirée unique a bien entendu lieu dans un endroit unique! L’apéro Troglo des Commerçants s’organise autour de la convivialité, d’une soirée musicale animée par un DJ et de bonnes choses à déguster:

Site des troglodytes 8 Bis Rte des Beaumes Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes assoc3etoiles@gmail.com

English :

A unique evening in a unique location! The apéro Troglo des Commerçants is all about conviviality, a musical evening hosted by a DJ, and good food and drink:

German :

Ein einzigartiger Abend findet natürlich auch an einem einzigartigen Ort statt! Der Apéro Troglo des Commerçants ist ein geselliger Abend mit DJ-Musik und leckeren Speisen:

Italiano :

Una serata unica in un luogo unico! L’apéro Troglo des Commerçants è all’insegna della convivialità, della serata musicale con DJ e del buon cibo:

Espanol :

Una velada única en un lugar único El apéro Troglo des Commerçants es sinónimo de convivencia, velada musical con DJ y buena comida:

