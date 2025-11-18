Apéro des vacances Centre social Cluny

Apéro des vacances

Centre social 1 Rue des Ravattes Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03 21:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Au programme de cette activité, il y en aura pour tous les goûts ! Nous vous proposons un moment convivial et chaleureux, où chacun pourra participer à sa manière.

Pour celles et ceux qui ont envie de bouger et de se dépenser dans la bonne humeur, un entraînement à la flashmob du festival Cluny danse sera organisé. Que vous soyez débutant ou déjà à l’aise, c’est l’occasion parfaite d’apprendre la chorégraphie, de partager un moment dynamique et de vous préparer dans une ambiance fun et motivante.

Et pour celles et ceux qui préfèrent un moment plus calme, des jeux de société seront également à disposition. Entre rires, stratégie et esprit d’équipe, vous pourrez profiter d’un temps de détente tout aussi agréable.

Que vous veniez pour danser, jouer, rencontrer de nouvelles personnes ou simplement passer un bon moment, cette activité est ouverte à toutes et tous. .

Centre social 1 Rue des Ravattes Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 80 83 centresocial@cluny.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro des vacances

L’événement Apéro des vacances Cluny a été mis à jour le 2026-03-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)