Apéro d’été de la Réussite La Réussite Coworking de Territoire Velars-sur-Ouche
Apéro d’été de la Réussite La Réussite Coworking de Territoire Velars-sur-Ouche jeudi 16 juillet 2026.
Velars-sur-Ouche
Apéro d’été de la Réussite
La Réussite Coworking de Territoire 1 Place Osburg Velars-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 21:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Un moment convivial pour:
– échanger entre les commerçants et les professionnels du territoire
– découvrir et visiter le coworking, les bureaux et les salles de réunion
– jouer et tenter de gagner des lots sympas !
Que vous ayez 15 minutes ou 2h… .
La Réussite Coworking de Territoire 1 Place Osburg Velars-sur-Ouche 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Apéro d’été de la Réussite
L’événement Apéro d’été de la Réussite Velars-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-26 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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