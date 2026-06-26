Apéro d’été de la Réussite La Réussite Coworking de Territoire Velars-sur-Ouche jeudi 16 juillet 2026.

Velars-sur-Ouche

Apéro d’été de la Réussite

La Réussite Coworking de Territoire 1 Place Osburg Velars-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16 21:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Un moment convivial pour:

– échanger entre les commerçants et les professionnels du territoire

– découvrir et visiter le coworking, les bureaux et les salles de réunion

– jouer et tenter de gagner des lots sympas !

Que vous ayez 15 minutes ou 2h… .

La Réussite Coworking de Territoire 1 Place Osburg Velars-sur-Ouche 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Apéro d’été de la Réussite

L’événement Apéro d’été de la Réussite Velars-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-26 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)