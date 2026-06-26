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Apéro d’été de la Réussite La Réussite Coworking de Territoire Velars-sur-Ouche

Apéro d’été de la Réussite La Réussite Coworking de Territoire Velars-sur-Ouche jeudi 16 juillet 2026.

Lieu
La Réussite Coworking de Territoire
Adresse
1 Place Osburg
Ville
21370 Velars-sur-Ouche
Département
Côte-d'Or
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Velars-sur-Ouche

Apéro d’été de la Réussite

La Réussite Coworking de Territoire 1 Place Osburg Velars-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 21:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Un moment convivial pour:
– échanger entre les commerçants et les professionnels du territoire
– découvrir et visiter le coworking, les bureaux et les salles de réunion
– jouer et tenter de gagner des lots sympas !
Que vous ayez 15 minutes ou 2h…   .

La Réussite Coworking de Territoire 1 Place Osburg Velars-sur-Ouche 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Apéro d’été de la Réussite

L’événement Apéro d’été de la Réussite Velars-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-26 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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