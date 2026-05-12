APERO DETENTE AU DOMAINE Gabian
APERO DETENTE AU DOMAINE Gabian samedi 27 juin 2026.
Gabian
APERO DETENTE AU DOMAINE
Lieu-Dit Mouderet Gabian Hérault
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Quand le soleil décline sur les vignes, laissez place à la douceur d’un instant hors du temps.
Les samedis d’été, partagez un moment chaleureux en famille ou entre amis.
Planche gourmande + dégustation de nos vins dans une ambiance conviviale et décontractée.
Venez savourez l’été en toute simplicité.
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Lieu-Dit Mouderet Gabian 34320 Hérault Occitanie +33 6 03 62 52 03 ljdomainedespascales@wanadoo.fr
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English :
As the sun declines over the vines, make way for the sweetness of a timeless moment.
On summer Saturdays, share a warm moment with family and friends.
Gourmet platter + wine tasting in a friendly, relaxed atmosphere.
Come and enjoy summer in all its simplicity.
L’événement APERO DETENTE AU DOMAINE Gabian a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT AVANT-MONTS
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